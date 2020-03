Warmer Winter : Deutsche Winzer können erstmals keinen Eiswein lesen

Vor einem Jahr wurde im Perler Hasenberg noch Eiswein gelesen. In diesem Jahr war es zu warm. Foto: Ruppenthal

Bodenheim Der Weinjahrgang 2019 wird nach Angaben des Deutschen Weininstituts (DWI) als erster Jahrgang ohne Eisweinlese in die Geschichte eingehen. „Aufgrund des milden Winters wurde in keinem deutschen Weinbaugebiet die für eine Eisweinlese erforderliche Mindesttemperatur von minus sieben Grad Celsius erreicht“, erklärte Ernst Büscher vom DWI am Sonntag.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken