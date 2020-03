Marktschwäche in China : Autozulieferer ZF fährt Wochenendarbeit zurück

Saarbrücken Der Autozulieferer ZF bekommt womöglich die Folgen der Ausbreitung des neuen Coronavirus zu spüren.

Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) will sich ein Bild der möglichen Auswirkungen der Corona-Epidemie auf die Saar-Wirtschaft verschaffen. Sie hat sich daher am Dienstag per Brief an die Industrie- und Handelskammer, die Vereinigung der Saarländischen Unternehmensverbände, Handwerkskammer und Arbeitskammer im Saarland, gewandt. Die Entwicklung sei aus ihrer Sicht „sehr ernst zu nehmen“. Angst sei kein guter Ratgeber „Vorsorge aber schon“, schreibt die Ministerin darin. Sie bat deshalb, das Ministerium umgehend über die Auswirkungen zu informieren.