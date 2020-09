Köln/Saarlouis : Ford hat offenbar Staatshilfen beantragt

Greift das Saarland Ford mit einer Bürgschaft in Höhe von 60 Millionen Euro unter die Arme? Foto: dpa/Oliver Berg

Köln/Saarlouis Der amerikanische Autokonzern sucht in Deutschland die Unterstützung des Staates. Zugleich kündigt Ford eine weitere Kürzung der Produktion in Europa an.

Der US-Autobauer Ford hat dem Handelsblatt zufolge in Deutschland staatliche Hilfen beantragt. Demnach soll es um eine Bürgschaft in Höhe von 500 Millionen Euro gehen. Den größten Teil soll der Bund tragen, einen kleineren Teil die Bundesländer mit Ford-Standorten, also das Saarland und Nordrhein-Westfalen. Nach SR-Angaben soll der Saarland-Anteil knapp 60 Millionen Euro betragen. Saar-Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) bestätigte, dass der Autokonzern auf die Bundesregierung und die Länder zugekommen sei. Zu Bürgschaften sagte sie nichts. Es sei Vertraulichkeit vereinbart worden. Die Gespräche hätten das „Ziel, Arbeitsplätze zu sichern“, so Rehlinger. Ford teilte dazu mit: „Grundsätzlich fällt es unter unser normales Geschäft, mit Finanzierungsinstituten und anderen Partnern im ständigen Austausch zu stehen.“