Saar-Branche schlägt Alarm : Bau-Nachwuchs „händeringend“ gesucht

Die Stuckateur-Azubis Florian Herrmann (li.) und Lukas Dincher im Ausbildungszentrum des AGV Bau Saar. Ihre Ausbildung machen sie bei Burgard Ausbau und Fassade in Homburg, in der Mitte Niederlassungsleiter Holger Dincher. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Das saarländische Bauhandwerk schlägt Alarm: Viele Lehrstellen sind unbesetzt. Es mangelt vor allem an Stuckateuren.

Es steht nicht gut um die Situation der Auszubildenden im saarländischen Baugewerbe. Diesbezüglich hat der Arbeitgeberverband (AGV) Bau Saar jüngst Alarm geschlagen. „Die Bauwirtschaft hat durchgearbeitet, ist systemrelevant und sucht weiterhin händeringend nach Berufsnachwuchs“, sagt Kirsten Schilt vom AGV Bau Saar. Immer noch seien zahlreiche Stellen offen, vor allem im Stuckateur-Handwerk.

Von den Problemen mit dem Nachwuchs am Bau kann Bauunternehmer Holger Dincher berichten. Er leitet die Niederlassung der Firma Burgard Ausbau und Fassade in Homburg. „Wir bilden Maler aus, auch kaufmännische Berufe und Bürokräfte. Die Plätze konnten wir alle besetzen. Aber gerade bei den Stuckateuren gab es in diesem Jahr zum ersten Mal auffällig wenige Bewerbungen für Ausbildungsplätze“, erzählt Dincher. Das sei auch der Corona-Krise geschuldet. „Aufgrund der Pandemie konnten wir nicht, wie wir es sonst machen, in die Schulen gehen, um direkt junge Menschen für eine Ausbildung anzuwerben.“ Damit habe der direkte Zugang gefehlt, der entscheidend für die Azubi-Suche sei.

In der Krise werde man vermehrt im Internet auf Nachwuchssuche gehen müssen, sagt Dincher. Dazu habe man die Seite DualAmBau.de ins Leben gerufen, zudem sei man auf Instagram und Facebook aktiv. Wichtig sei, dass der Internetauftritt von den jungen Mitarbeitern betreut werde. „Nichtsdestotrotz hoffen wir natürlich, dass wir nächstes Jahr wieder in die Schulen dürfen.“

Woran liegt es, dass gerade die Stuckateur-Plätze bislang freigeblieben sind? Der Beruf sei wahrscheinlich nicht ganz so bekannt, gerade bei jungen Leuten, meint Dincher. An der Bezahlung könne es jedenfalls nicht liegen, Stuckateure verdienten in der Ausbildung mit am meisten unter den Azubis.

Aus erster Hand können Florian Hermann (16) und Holger Dinchers Sohn Lukas Dincher (17) von der Handwerksausbildung erzählen. Die beiden sind Stuckateur-Lehrlinge bei der Firma Burgard, gerade im zweiten Lehrjahr. Hermann ist durch Vater und Bruder zum Stuckateur-Beruf gekommen, sagt er. Beide arbeiteten ebenfalls als Stuckateure, der Bruder auch bei Burgard in Homburg. Lukas Dincher kam ebenfalls durch seinen Vater zu dem Beruf. „Ich habe auch früher schon auf dem Bau ausgeholfen.“

Im ersten Lehrjahr habe sich alles um den Nassputz gedreht. Erst im zweiten Jahr haben die beiden nun mit Trockenputz und Gips angefangen, erzählen sie. Diesen zu behandeln sei deutlich schwerer als Putz, sagt Hermann. „Ich habe in der Firma immer schon viel Nassputz gemacht, daher kann ich das besser. Aber Florian kann dafür viel besser Trockenputz“, lobt Lukas Dincher seinen Kollegen. Den größten Teil des ersten Lehrjahres hätten sie im Ausbildungszentrum des AGV Bau Saar oder in der Schule verbracht, nur selten hätten sie im Betrieb gearbeitet. Die Corona-Krise habe auch das auf den Kopf gestellt: „Da waren wir drei Monate am Stück nur im Betrieb, weil Schule und Ausbildungszentrum geschlossen waren“, erinnert sich Hermann.

Als entscheidenden Vorteil der Arbeit als Stuckateur nennt Lukas Dincher die Abwechslung. „Als Maurer zum Beispiel, da mauert man immer nur, als Stuckateur verklebt man mal innen im Haus eine Dämmplatte oder verputzt die Fassade.“ Einen weiteren Vorteil nennt Holger Dincher: „Der Beruf hat eine große Zukunft vor sich. Als Stuckateur braucht man neben handwerklichem Geschick und räumlichem Vorstellungsvermögen auch Kreativität. Das lässt sich durch eine Maschine nicht ersetzen“, sagt der Bauunternehmer. „Zudem bieten sich glänzende Aufstiegsmöglichkeiten. Mit dem Gesellenbrief muss nicht Schluss sein. Man kann auch seinen Meister machen, später dual studieren und später eine Führungsposition einnehmen.“ Dazu komme nach einem erfolgreichen Abschluss eine fast garantierte Übernahme.

Junge Menschen, die noch keinen Ausbildungsplatz haben, können sich weiterhin bewerben. Darüber hinaus bieten viele Bauunternehmen Ferienjobs, die oft ein Einstieg in ein Ausbildungsverhältnis sind.