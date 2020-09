1000 Euro für Krebsgesellschaft : Soroptimist Merzig-Saarlouis spendet für Kinder krebskranker Eltern

Soroptimist-Präsidentin Monika Hannig (Zweite von rechts) und Dr. Sigrid Bitsch (rechts) überreichten den Spendenscheck an Steffen Wagner und Sabine Rubai (links). Foto: Bitsch

Merzig/Saarlouis Gegen Krebs braucht es Medizin, einfühlsamen Rat und Informationen, aber auch finanzielle Unterstützung. Einen solchen Beitrag will die Serviceorganisation Soroptimist Merzig-Saarlouis leisten. So haben die Präsidentin Monika Hannig und Dr. Sigrid Bitsch einen Scheck über 1000 Euro an den Vorsitzenden der saarländischen Krebsgesellschaft, Dr. Steffen Wagner, und an Geschäftsführerin Sabine Rubai überreicht.

Die Serviceorganisation unterstützt mit dem Geld das Projekt „Regenbogen“ der saarländischen Krebsgesellschaft. „Regenbogen“ richtet sich an Kinder krebskranker Eltern und bietet ihnen passgenaue Hilfe und Unterstützung. Da in diesem Jahr der Club wegen der Corona-Pandemie keinen Adventskalender anbieten kann, sammelten die Frauen untereinander und auch Sponsoren spendeten Geld für mehrere Aktionen, so auch für die Krebsgesellschaft. Jährlich erkranken im Saarland 8500 Menschen neu an Krebs, insgesamt sind derzeit im Saarland etwa 50 000 Menschen betroffen.