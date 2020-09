70 Jobs fallen in Neunkirchen weg : Arbeitnehmervertreter fordern faire Lösung für Ceva-Mitarbeiter

70 Jobs fallen in Neunkirchen weg

„Wenn wir gehen, dann gehen wir aufrecht“ – Vertreter der IG Metall und des Betriebsrats versammelten sich am Dienstag vor den Toren des Neunkircher Standorts, den Ceva Logistics dichtmachen will. Foto: Saarbrücker Zeitung/David Seel

Neunkirchen Betriebsrat und IG Metall wollen sich für die knapp 70 Beschäftigten in Wellesweiler einsetzen, die Ende des Jahres ihren Job verlieren werden.

Dass ihr Betrieb zum Jahresende schließen wird, wissen die Mitarbeiter von Ceva Logistics im Neunkircher Stadtteil Wellesweiler bereits seit Juli (wir berichteten). Nun geht es für den Betriebsrat und die Gewerkschaft IG Metall nur noch darum, das Beste für die verbliebenen 64 Beschäftigten des Logistikdienstleisters herauszuholen. Dazu liefen aktuell Verhandlungen mit dem Arbeitgeber, sagt Simon Geib, zweiter Bevollmächtigter der IG Metall in Neunkirchen, am Dienstag im Anschluss an eine Betriebsversammlung.