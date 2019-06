Insolvenzverfahren : Schröder hat mehrere Filialen geschlossen

Saarbrücken Die schwer angeschlagene Firma Schröder Fleischwaren hat offenbar drei Filialen in Saarbrücken und eine in Neunkirchen mit Ladenschluss am Mittwoch geschlossen.

