Hauptversammlung in Saarbrücken : Nanogate setzt auf Wachstum

Saarbrücken Ralf Zastrau, der Vorstandsvorsitzende der Göttelborner Nanogate AG, hält zu Beginn der Hauptversammlung am Mittwoch in der Saarbrücker Congresshalle eine metallschimmernde Leiste hoch.

Die Zahlen des 1998 gegründeten Unternehmens sind beeindruckend. 239 Millionen Euro Jahresumsatz in 2018, gute Eigenkapitalausstattung mit 112 Millionen Euro, rund 1700 Mitarbeiter derzeit (davon rund 130 im Saarland an den Standorten Göttelborn und Neunkirchen) und zwölf Standorte auf drei Kontinenten. „Wir haben aktuell gut 600 Millionen Euro Auftragsbestand in den Büchern“, so Zastrau. Und bis 2025 soll ein Jahresumsatz von einer halben Milliarde erreicht werden.