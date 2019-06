Betriebsversammlung : Bei Ford Saarlouis fallen Ende Juni 900 Jobs weg

Saarlouis (SZ) Im Zuge des angekündigten Personalabbaus bei Ford Saarlouis sollen bereits Ende Juni rund 900 Beschäftigte das Unternehmen verlassen – 500 Leiharbeiter und 400 Festangestellte.

Von den Entscheidungen bei Ford sind auch Zulieferer betroffen. Hier sind nach Einschätzung der IG Metall allein in den tarifgebundenen Firmen 700 Jobs von den Produktions-Kürzungen betroffen. Der US-Autobauer Ford hat in Deutschland etwa 24 000 Mitarbeiter – 6000 in Saarlouis, 18 000 in Köln. Das Jobabbau-Programm sei nur „die erste Ebene“, sagte kürzlich Ford-Deutschlandchef Gunnar Herrmann.