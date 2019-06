Vor von zehn Euro : Junge Leute im Saarland sparen mehr als andernorts

Frankfurt/Quickborn Die jungen Leute im Saarland sparen mehr als in den meisten anderen Bundesländern. Fast vier von zehn Euro (38 Prozent), die sie verdienen, legen die 16- bis 25-Jährigen hier auf die hohe Kante. Das entspricht den Werten in Bayern und Baden-Württemberg, wie eine Repräsentativ-Umfrage der Commerzbank-Tochter Comdirect ergab. Am niedrigsten ist die Sparquote im Bundesländervergleich der Umfrage zufolge in Hessen (29 Prozent) und Mecklenburg-Vorpommern (25 Prozent).

Im Bundesschnitt würden 121 Euro pro Monat und damit ein Drittel der verfügbaren Einnahmen – sei es aus Taschengeld, Nebenjob oder Festanstellung – in dieser Altersgruppe gespart.