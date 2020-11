„Nachhaltig saniert“ : Saar-Bäckerei Welling verlässt Schutzschirm

Saarwellingen Das in der Region um Saarlouis tätige Unternehmen hat das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung abgeschlossen. Vier Mitarbeitern wurde gekündigt.

Die im Großraum Saarlouis aktive Saarwellinger Bäckerei Josef Welling GmbH hat das Schutzschirmverfahren hinter sich gelassen. Unter anderem durch die Schließung zweier Filialen in Dillingen und Wallerfangen sowie einen „sozialadäquaten Personalabbau“ sei die Bäckerei „nachhaltig saniert“ worden, teilt die Saarbrücker Rechtsanwaltskanzlei Blank und Partner mit. Von den rund 120 Mitarbeitern hätten vier die Kündigung erhalten. Der Rest der Belegschaft habe die Arbeitszeit freiwillig reduziert. Die Bäckerei hatte am 8. August wegen drohender Zahlungsunfähigkeit einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung beim Saarbrücker Amtsgericht gestellt.