Arbeitslosigkeit führt in Deutschland oft in Armut

Exklusiv Berlin/Saarbrücken Fast drei Viertel der Erwerbslosen sind armutsgefährdet. Das Saarland ist laut dem Sozialverband VdK besonders stark betroffen.

2019 lag die Armutsgefährdungsquote unter den Arbeitslosen in Deutschland bei 73,8 Prozent. Im Schnitt der 27 Staaten in der Europäischen Union waren es nur 48,5 Prozent. Als armutsgefährdet gilt nach EU-Definition, wer mit weniger als 60 Prozent des mittleren Nettoeinkommens der Gesamtbevölkerung im jeweiligen Mitgliedsland auskommen muss. Für Ein-Personen-Haushalte in Deutschland lag diese Schwelle 2019 bei 1176 Euro im Monat. Darin eingerechnet sind auch alle staatlichen Transfers wie zum Beispiel Arbeitslosengeld II („Hartz IV“) oder Wohngeld.

Wegen des unterschiedlichen Niveaus bei den Einkünften weist die Armutsschwelle in den Mitgliedsländern allerdings eine große Bandbreite auf. So musste etwa in Luxemburg ein Single im vergangenen Jahr ein Monatseinkommen von wenigstens 1818 Euro erzielen, um nicht als von Armut bedroht zu gelten. In Griechenland genügten dafür schon 410 Euro. In Rumänien lag die kritische Marke nur bei 192,50 Euro.