Aktuelle Zahlen : Kreis Saarlouis meldet 60 weitere Corona-Infizierte

Saarlouis Starker Zuwachs an positiven Corona-Tests im Kreis Saarlouis. Und das an einem Montag.

60 weitere positive Corona-Tests meldet der Kreis Saarlouis für Montag. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 161, 59. Zwölf Infizierte kamen aus Saarlouis (sieben Frauen und fünf Männer), elf aus Dillingen (drei Frauen und acht Männer), neun aus Wadgassen (zwei Frauen, sieben Männer), sechs aus Lebach (eins/fünf). In Bous wohnen fünf neu Infizierte (zwei/drei), in Ensdorf vier (zwei/zwei), in Schwalbach vier (drei/eins). Drei positiv getestete kommen aus Wallerfangen (zwei/eins), zwei Frauen aus Überherrn, zwei auch aus Saarwellingen (eins/eins). Je ein mit Corona infizierter Mann wurde aus Nalbach und aus Schmelz gemeldet.