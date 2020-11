Kostenpflichtiger Inhalt: Saarbrücken : Wie das Saarland Firmen retten will

Anke Rehlinger, Wirtschaftsministerin des Saarlandes (SPD) Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Die Gründung einer Gesellschaft, mit der das Land sich an Firmen in Not beteiligen kann, rückt näher. Sie müssen einige Bedingungen erfüllen.