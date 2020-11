Tarifverhandlungen während Corona-Pandemie : Verdi will Vertagung der Tarifrunde für den Saar-ÖPNV

Saarbrücken Corona hat so ziemlich alles verändert. Das gilt auch für Tarifverhandlungen, die nicht mehr im gewohnten Stil stattfinden können. Die Gewerkschaft Verdi steckt mitten in der Tarifrunde für die Beschäftigten im saarländischen Öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV).

Verdi hatte den Manteltarifvertrag zum 30. Juni 2020 gekündigt, plädiert nach bisher zwei Verhandlungsrunden jetzt jedoch gegenüber dem Verhandlungspartner Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV) für eine Aussetzung der Verhandlungen bis Ende Mai 2021. Als Zwischenschritt solle man eine Corona-Prämie von 600 Euro gewähren, die Arbeitgeber bieten 200 Euro. Die nächste Verhandlungsrunde hätte am 9. November stattfinden sollen. Online-Treffen machten in Tarifverhandlungen keinen Sinn, so Umlauf. „Mimik, Gestik und andere Verhaltensweisen gehören auch zu solchen Treffen. Und manches muss man eben auch gemeinsam im direkten Gespräch erörtern können.“ Der KAV will noch diese Woche beraten, ob er einer Aussetzung der Verhandlungen zustimmt.