Von Saarbrücken aus : DAT fliegt ab 9. November neuen Flughafen BER an

Die in Saarbrücken-Ensheim startenden Flugzeuge der Fluggesellschaft DAT werden ab dem 9. November nicht mehr in Tegel, sondern am neuen Hauptstadtflughafen BER landen. Auch die Rückflüge nach Saarbrücken starten dann am BER. Auf der Webseite des Saarbrücker Flughafens war am Freitag zwar fälschlicherweise noch der 8. November als Datum angegeben. „Der erste Flug zum BER geht aber definitiv am 9. November“, sagte ein Sprecher. Die Flüge starten am Saarbrücker Flughafen montags bis freitags um 6:40 Uhr und um 17:40 Uhr. vom BER aus um 8:40 Uhr und um 19:40 Uhr. Sonntags erfolgt der Start um 13:30 Uhr in Saarbrücken und um 15:30 Uhr in Berlin.