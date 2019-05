Alwis-Sommercamp : Praxisorientierte Workshops für Schüler

Saarbrücken Noch bis 1. Juli können sich Schüler ab 16 Jahren zum Alwis-Sommercamp anmelden. Vom 29. Juli bis 1. August bietet der Verein Einblicke in unterschiedliche Branchen und Berufe. In verschiedenen Workshops können die Schüler etwa ein Computerspiel entwickeln oder in den Schülerlaboren der Saar-Uni forschen.

