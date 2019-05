Ausbildung : Noch Plätze frei an der HBFS in Saarbrücken

Noch Plätze frei an der HBFS in Saarbrücken

Saarbrücken Wer sich nach dem Abitur für eine Tätigkeit im Management in der Hotellerie und Gastronomiebranche interessiert, kann sich an die Höhere Berufsfachschule für das Hotel- Gaststätten und Fremdenverkehrsgewerbe (HBFS) wenden.

Zur Ausbildung dort gehören ein zweijähriger schulischer Teil in Saarbrücken und ein einjähriges Praktikum in Hotels im Ausland. Der Unterricht startet am 12. August.