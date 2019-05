Konjunkturtestests von IHK und Ifo : Frühjahrsbelebung der Saar-Wirtschaft bleibt bisher aus

Saarbrücken/München ) Die Hoffnungen auf bessere Aussichten für die Schwache Konjunktur haben sich im Mai nicht erfüllt – weder im Saarland noch in Deutschland insgesamt. Die Frühjahrsbelebung bleibt aus – so bilanzierte die Industrie- und Handelskammer (IHK) des Saarlandes am Donnerstag ihre jüngste Umfrage bei Saar-Unternehmen.

Der IHK-Lageindikator fiel um 2,2 Punkte auf 30,4 Zähler, der niedrigste Stand seit zweieinhalb Jahren. Ebenfalls eingetrübt haben sich die Aussichten für die kommenden Monate. Der IHK-Erwartungsindikator verringerte sich um 1,7 auf 0,5 Punkte. Die Binnenachfrage sei vorhanden, aber der Expert schwächele, so die IHK.