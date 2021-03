Wolfshohlstraße in St. Ingbert : Klage verzögert Verkehrsberuhigung

Die Passage in der Wolfshohlstraße in St. Ingbert soll vor der Christuskirche durch Blumenkübel verengt werden. Foto: Elmar Müller

St Ingbert Bereits letzten September wurde eine räumliche Veränderung mit Kübeln und Parkzonen beschlossen, um den Verkehr in der Wolsfhohlstraße zu entschleunigen. Die Umsetzung verzögert sich.

Die Grünen hatten im Ortsrat die Stadtverwaltung zu berichten gebeten, wie es um die Verkehrsberuhigung in der Wolfshohlstraße in St. Ingbert stehe. Aufgrund der Tempomessungen im vergangenen Jahr zeige sich, dass von den Pkw- und Lkw-Fahrern immer wieder mit massiv erhöhter Geschwindigkeit gefahren werde und zahlreiche Lkw weiter ein Problem darstellten. Bereits letzten September sei eine räumliche Veränderung mit Kübeln und Parkzonen beschlossen worden, um den Verkehr in der Wolsfhohlstraße zu entschleunigen. Letzteres soll auch kommen, doch in der Ortsratssitzung wurde deutlich, dass eine Klage gegen die Tempo-Regeln in der Wolfshohlstraße die beschlossenen Maßnahmen nicht gerade erleichtern.