Internationaler Frauentag : AsF Saarpfalz: Die Pandemie geht zu Lasten der Frauen

St Ingbert/Homburg (red) Gerade in der Pandemie dürfe der internationale Frauentag und sein Anliegen, die Gleichberechtigung von Mann und Frau, nicht vergessen werden. Denn die Auswirkungen der Pandemie treffe Männer und Frauen auf unterschiedliche Weise.

Das erklärt die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen in der SPD (AsF) in einer Pressemitteilung zum internationalen Frauentag am 8. März. ,,Das dunkelste Kapitel ist sicher das der häuslichen Gewalt, von der überwiegend Frauen und Kinder betroffen sind. Expertinnen und Experten gehen von einem Anstieg der Zahlen aus. Gleichzeitig waren Hilfsangebote zeitweise nicht erreichbar oder mussten umgestellt werden. Auch Kontaktbeschränkungen führen dazu, dass diese Form der Gewalt länger unentdeckt bleiben kann. Wir fordern daher, dass die Hilfesysteme bei häuslicher Gewalt pandemiefest ausgestattet werden“, erklärt Susanne Kasztantowicz, Kreisvorsitzende der AsF Saarpfalz.