Poolbillard beim PBC St. Ingbert : Kaum zu Hause – schon im Wartestand

St Ingbert Die Poolbillardspieler vom PBC St. Ingbert sind nach drei Jahren in die Mittelstadt zurückgekehrt. Spielen können sie aber nicht.

(sho) Die Poolbillardspieler des PBC St. Ingbert haben die Rückkehr in ihre Heimatstadt nicht lange genießen können. Der Club, der seit 2012 der höchsten saarländischen Spielklasse, der Oberliga, angehört, war 2017 aus dem Billard-Café Insel in St. Ingbert ausgezogen. Dort spielte er seit seiner Gründung im Jahr 1992.

Der Wermutstropfen: Die PBC-Spieler waren in Landsweiler „ziemlich weit weg von der Heimat. Es war schwer für uns, neue Mitglieder zu gewinnen“, sagt Hauck.

Und als in St. Ingbert dann das „Alex’ Billard Café“ eröffnet wurde, wollten die PBC-Spieler die Chance ergreifen und 2020 wieder in die Mittelstadt zurückkehren. „Der Umzug hat auch gut geklappt. Wir konnten dort sogar noch in die Oberliga-Saison starten, doch dann kam der zweite Corona-Lockdown, der uns hart getroffen hat“, erinnert sich der Vorsitzende.