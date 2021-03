Ortsrat St. Ingbert als Kunstjury : Nessie aus Metall findet ihren Platz im neuen Park an Thume Eck

Nessie aus Metall findet ihren Platz im neuen Park an Thume Eck

Nessie ist diese Skulptur von Hans Peters betitetelt, die an Thume Eck in St. Ingbert aufgestellt werden soll. Foto: Giusi Faragone/Stadt St.Ingberrt/Giusi Faragone

St Ingbert Die parkähnliche Gestaltung der Freifläche an der Ecke Josefstaler Straße / Kohlenstraße (Thume Eck) macht Fortschritte. Bäume sind bereits gepflanzt und die Wege schon angelegt. Nachdem die Abrissarbeiten, die Wandgestaltung und die Begrenzung des Platzes bereits umgesetzt sind, sind auch schon Bäume gepflanzt und Wege angelegt.

Eine Gestaltungsfrage hatte der Ortsrat St. Ingbert-Mitte mit der Auswahl einer Skulptur, die an Thume Eck aufgestellt werden soll, noch zu klären.

Die beiden Neffen des 2015 verstorbenen Metallbildhauers Hans Peters haben im vergangenen Jahr drei Skulpturen aus ihrem ehemaligen Skulpturengarten für den Park des Kulturhauses gestiftet (wir berichteten). Da sich die Schlosserei Peters aber einst zu den Gebäude gehörte, die für den Kohlenstraßen-Durchbruch weichen mussten, kam beim Heimat-und Verkehrsverein und im Ortsrat die Idee auf, auf dem Platz an Thume Eck eine der Metallskulpturen aus dem Skulpturengarten aufstellen könnten. Auf Nachfrage der Orstvorsteherin haben sich Karl-Theo Peters und Wolfram Peters auch bereit erklärt, der Stadt zwei Skulpturen als Schenkung zu überlassen, wobei eine davon auf der neu gestalteten Grünfläche aufgestellt und – falls möglich – auch angestrahlt werden soll.

Die Stadtverwaltung hat jetzt den Auftrag, an einem ausgewählten Platz im Park an Thume Ecke aufzustellen die entsprechenden Hinweisschilder auf den Künstler Hans Peters anzubringen. Ebenfalls aufgestellt werden soll ein Info-Pult, mit dem der Heimat- und Verkehrsverein an die Geschichte etwa der ehemaligen Ganbrinushalle erinnern wird. Und beides soll angestrahlt werden.