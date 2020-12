Einschränkungen im Dezember : Bauarbeiten behindern Verkehr in St. Ingbert

St. Ingbert Wie die Stadtverwaltung in einer Presseerklärung mitteilt, kommt es in St. Ingbert an verschiedenen Stellen zu Verkehrseinschränkungen. Wegen Forstarbeiten wird auf der L 243 zwischen St. Ingbert und Spiesen vom 7. bis zum 12. Dezember eine Ampel aufgestellt.