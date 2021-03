Umweltministerium fördert Hochwasser-Studie : Lässt sich Oberwürzbach besser vor Fluten schützen?

Dass Häuser in Oberwürzbach nach Starkregen mit Sandsäcken geschützt werden müssen, soll künftig verhindert werden. Wie das möglich ist, klärt eine Studie. Foto: Gerhard Sauter

St Ingbert/Oberwürzbach Die Starkregenereignisse der vergangenen Jahre haben viele der saarländischen Kommunen hart getroffen. Auch die Bewohner von Oberwürzbach waren schon mehrfach von überfluteten Kellern und Grundstücken betroffen.

Um die Bürgerinnen und Bürger zukünftig besser vor den Folgen solcher Extremwetterereignissen zu schützen, lässt die Gemeinde nun – mit Unterstützung durch das Umweltministerium – prüfen, ob der Bau eines Regenrückhaltebeckens sinnvoll ist. Die Stadt St. Ingbert hat dazu eine Studie in Auftrag gegeben. Das Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz beteiligt sich mit 4300 Euro an den Kosten.

„Durch Starkregen können Kanal- und Abflussanlagen schnell überlastet sein und kommen mit der schieren Menge an Wasser nicht mehr zurecht. Zwar können wir Überschwemmungen nicht gänzlich verhindern, allerdings können durch bestmögliche Vorsorge größere Verluste und Schäden vermieden werden“, so der saarländische Umweltminister Reinhold Jost. Ein Regenrückhaltebecken kann einen Teil des Regenwassers sammeln und die Geschwindigkeit der Fluten stark verlangsamen, bevor das Wasser dann in das Entwässerungssystem gelangt. Im Rahmen der jetzt beauftragten Studie soll nun die Effizienz einer solchen Maßnahme geprüft werden.