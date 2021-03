Feuerwehreinsätze : Wasserdampf im Bad löst in Rohrbach einen Alarm aus

Die Feuerwehr war am Wochenende auch in der Jahnstraße in Rohrbach im Einsatz. Foto: F. Hoffmann/Feuerwehr

St Ingbert Die Freiwillige Feuerwehr St. Ingbert musste von Freitag bis Samstag zu mehreren Einsätzen im St. Ingberter Stadtgebiet aus. Die Bevölkerung konnte diese rege Einsatztätigkeit auch nachvollziehen, weil mehrfach ein Sirenenalarm ausgelöst worden war.

Bereits am Freitagabend, 5. März, hatte die Brandmeldeanlage des Feuerwehr-Gerätehauses in Rentrisch ausgelöst. Die Einsatzkräfte aus Rentrisch, die zuerst eintrafen, konnten Entwarnung geben. Es handelte sich um einen Täuschungsalarm.

Am Samstagmorgen, 6. März, meldete ein Anwohner über Notruf einen ausgelösten Rauchwarnmelder in der Jahnstraße in Rohrbach. Unklar sei nach Angaben der Feuerwehr zunächst gewesen, ob sich noch Personen in der Wohnung befinden. Einsatzkräfte lokalisierten Wasserdampf im Bad, der für die Auslösung des Alarms verantwortlich war. Der Wasserdampf wurde durch einen Rohrbruch verursacht. Die Wasserzufuhr zum Gebäude wurde unterbunden. Die Feuerwehr musste nicht weiter tätig werden.