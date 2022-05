Mehrere Alarme seit Dienstagabend : Auto überschlägt sich auf der A6: Fahrer schwer verletzt

Die St. Ingberter Feuerwehr war am Mittwochnachmittag nach einem Verkehrsunfall auf der A6 im Einsatz. Foto: Jochen Schneider/Feuerwehr

Einsätze der St. Ingberter Feuerwehr: Unbekannter steckt Toilettenhäuschen auf dem Rendezvous-Platz in Brand.

St. Ingbert (schet) Am Dienstagabend wurde die Feuerwehr St. Ingbert-Mitte durch einen Passanten zu mehreren, aus dem Nest gestürzten, Jungvögeln gerufen. Der Passant hatte die Jungvögel bereits eingefangen. Daher übernahm die Feuerwehr die Tiere und übergab sie an einen Spezialisten der Fachgruppe Tier der Feuerwehr St. Ingbert. Durch diesen wurden die Wildtiere einer fachgerechten Versorgung zugeführt.

Am Mittwochmorgen (18. Mai) wurden die Löschbezirke Rohrbach, Hassel und St. Ingbert-Mitte zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage nach Rohrbach in einen Betrieb in die Geistkircher Straße alarmiert. Nach einer Erkundung konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Der Alarm wurde durch einen Fehler in der Anlage ausgelöst. Die Einsatzkräfte konnten den Einsatz daraufhin beenden.

Am Mittwochnachmittag gegen 13:45 Uhr hat eine bislang unbekannte Person am Rendezvous-Platz in St. Ingbert das Innere eines Toilettenhäuschens in Brand gesteckt. In einer Toilettenkabine brannte Unrat, welcher jedoch schnell durch die Feuerwehr mit einem C-Rohr abgelöscht werden konnte. Nach einer Kontrolle mit der Wärmebildkamera übernahm die Polizei die Einsatzstelle. Die Höhe des Gesamtschadens kann laut Polizei nach derzeitigem Stand noch nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert, Tel. (06894) 10 90, zu melden.

Ein Trupp der Feuerwehr kontrolliert nach dem Brand in einem Toilettenhäuschen auf dem Rendezvous-Platz die Kabine auf versteckte Glutnester. Foto: Christian Brass/Feuerwehr Foto: Christian Brass/Feuerwehr

Ebenfalls am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr ereignete sich auf A 6, etwa 1,2 Kilometer vor der Anschlussstelle St. Ingbert-West in Fahrtrichtung Saarbrücken ein Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei befuhr der 26-jährige Fahrzeugführer gemeinsam mit seinem 26-jährigen Beifahrer mit seinem Hyundai Accent mit tschechischem Kennzeichen die A 6 Richtung Saarbrücken. Aus bislang unbekannten Gründen geriet der Fahrer mit seinem Pkw auf den linksseitigen Grünstreifen der A 6 und verlor so die Kontrolle über sein Fahrzeug. Danach schleuderte der Fahrer über die gesamte Fahrbahnbreite in die rechtsseitige Begrenzungsmauer und überschlug sich. Beide Personen konnten sich aus dem Fahrzeug befreien und wurden durch Kräfte des Rettungsdienstes versorgt.

Wegen dieses Unfalls alarmierte die Leitstelle die Löschbezirke Hassel, Rohrbach und St. Ingbert-Mitte. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte waren die Personen bereits durch Ersthelfer aus den Fahrzeugen befreit und wurden durch diese versorgt. Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher und streute auslaufende Betriebsstoffe ab. Im Einsatz waren vier Fahrzeuge mit 18 Einsatzkräften.

Beide Personen wurden mit schweren Rückenverletzungen in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Der Fahrer befand sich nach erstem Kenntnisstand der Polizei n kritischem Zustand.

An dem Hyundai entstandt wirtschaftlichen Totalschaden. Der Gesamtschaden befindet sich im unteren fünfstelligen Bereich. Der rechte Fahrstreifen der A 6 war über die Dauer der Unfallaufnahme cirka vier Stunden gesperrt. Teilweise musste die Autobahn in Fahrtrichtung Saarbrücken auch voll gesperrt werden.