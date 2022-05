Rund 70 Feuerwehrleute im Einsatz : Feuerwehr löscht Kellerbrand in Oberkirchen – drei Bewohner verletzt (mit Bildergalerie)

Foto: Lukas Becker, Feuerwehr St. Wendel 11 Bilder Feuerwehr löscht Kellerbrand in Oberkirchen

Freisen Bei einem Kellerbrand in Oberkirchen am Dienstagabend wurden drei Bewohner verletzt. Die Feuerwehr war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort. Was bisher bekannt ist.

Gegen 23.39 Uhr am Dienstagabend (10. Mai) alarmierte die integrierte Leitstelle auf dem Saarbrücker Winterberg die St. Wendeler Feuerwehr in die Rosenstraße im Freisener Ortsteil Oberkirchen. Das teilte ein Feuerwehrsprecher am frühen Mittwochmorgen mit.

Die vier Bewohner des Zweifamilienhauses wurden durch ausgelöste Rauchmelder auf einen Brand im Kellerbereich aufmerksam und verließen danach umgehend die Wohnung.

Drei Bewohner verletzt

„Die eintreffenden Einsatzkräfte konnten den Brand im Keller rasch lokalisieren und löschen“, teilte der Sprecher mit. Der durch den Brand entstandene Rauch breitete sich im Gebäude aus. Mit Hochdrucklüftern wurde das Gebäude im Anschluss an die Löschmaßnahmen rauchfrei geblasen. Drei Bewohner wurden durch eingeatmeten Rauch verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Was den Brand verursacht hat und wie hoch der Schaden ist war zunächst nicht bekannt.

Rund 70 Kräfte im Einsatz