Feuerwehr St. Ingbert : Mehrere kleine Einsätze für die Feuerwehr

Feuerwehrleute kontrollierten den Pkw auf einen Brandherd. Foto: Florian Jung

St Ingbert Mehrere Einsätze beschäftige die Freiwillige Feuerwehr St. Ingbert in den vergangenen Tagen. Am Sonntagnachmittag (1. Mai) rückte der Löschbezirk Rohrbach zu einer Branderkundung an den Geistkircher Hof aus.

Passanten hatten eine unklare Rauchentwicklung gemeldet. Die Einsatzkräfte konnten kein Feuer feststellen. Am frühen Montagmorgen rückten gegen 3.30 Uhr die Löschbezirke St. Ingbert-Mitte, Hassel und Rohrbach zu einer Brandmeldung aus. In der Josefstalerstraße in St. Ingbert war ein ausgelöster Rauchmelder sowie eine Rauchentwicklung aus dem Fenster gemeldet worden. Ursache für den Alarm: angebranntes Essen. Schnell konnten die angerückten Einsatzkräfte den Einsatz beenden. Verletzt wurde niemand.