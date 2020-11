Sprechstunde beim Versichertenältesten : König hilft bei Fragen zur Rente

St. Ingbert/Rohrbach Der Versichertenälteste der Deutschen Rentenversicherung, Thomas König ist zuständig für die Stadt- und Ortsteile Rohrbach, Hassel, Rittersmühle, Oberwürzbach, Reichenbrunn, Sengscheid, St. Ingbert und Rentrisch.

Er bietet jeden Dienstag und Freitag zwischen 15 und 17 Uhr in der Ortsverwaltungsstelle im Bürgerhaus Rohrbach, Obere Kaiserstraße 134, seine Sprechstunden an. Hier haben in der gesetzlichen Rentenversicherng Versicherte die die Möglichkeit, sich über den Stand ihrer Rente zu informieren. Auch für eine Rentenberatung steht Thomas König mit Rat und Tat zur Verfügung.