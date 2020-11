Kunst in der Christuskirche Rohrbach : Kunst in der protestantischen Kirche in Rohrbach

Rohrbach Die Ausstellung der Kunstgruppe Rohrbach (KuGru) am Kirmeswochende im Bürgerhaus konnte wegen der strengen Corona-Auflagen nicht stattfinden. Stattdessen präsentieren die Künstler ihre Werke seit Oktober in der protestantischen Kirche in Rohrbach.

