DRK-Kreisverband St. Ingbert : Ein kleiner Knopf mit großer Wirkung

Der Hausnotruf gibt Sicherheit in den eigenen vier Wänden. Foto: A. Kossmann/DRK

St. Ingbert/Blieskastel Hilferufe sind nicht immer möglich und werden nicht immer gehört. Eine Hausnotruf kann da Leben retten. Ein Anbieter ist der DRK-Kreisverband St. Ingbert.

Rosemarie L. aus Blieskastel erging es wie vielen anderen. Ein falscher Tritt und die alleinstehende Witwe war in ihrem Einfamilienhaus gestürzt. Ihre Rufe hörte man lange Zeit nicht. Nun hat sie sich für einen Anschluss an das Hausnotrufsystem des Deutschen Roten Kreuzes entschieden, der ihr zukünftig mehr Sicherheit in den eigenen vier Wänden geben wird. Ansprechpartner für diese Hilfe war für sie der DRK-Kreisverband St Ingbert. DRK-Mitarbeiter versorgten Frau L. von einer Erstberatung bis zur Installation und einem Testnotruf.

So wie Frau L. kann es jedem ergehen. Ein falscher Tritt im Garten oder auf einer Treppenstufe, ein Unwohlsein oder Schmerzen, Bewusstlosigkeit, Unterzuckerungen und vieles mehr können zu einem notwendigen Einsatz des Roten Kreuzes führen. Schon ein vermeintlich leichter Sturz kann fatale Folgen haben. Wer körperlich beeinträchtigt ist, alleine lebt oder oft alleine ist, dem kann oftmals erst nach einer langen Zeit geholfen werden. Das Angebot des Hausnotrufes kann dann eine große Erleichterung sein, schnelle Hilfe rufen und lange Wartezeiten vermeiden helfen. Ein kleiner Notrufknopf wird am Armgelenk oder als Kette getragen und durch einfachen Knopfdruck wird ein Hilferuf ausgelöst. Dies im Radius von etwa 30 Metern rund um eine kleine, in der Wohnung installierte Feststation. Dann weiß die Rettungsleitstelle, zu der man mit dem Auslösen des Rufes automatisch einen Sprachkontakt herstellt, sofort, wer Hilfe benötigt, wo sich der Rufer befindet und kann alles Notwendige umgehend veranlassen.

Die Auslösung ist dabei nicht nur durch den mobilen Knopf möglich, sondern auch von der feststehenden Notrufanlage in der Wohnung, die über einen normalen Telefonschluss und eine Stromversorgung von den Mitarbeitern des Roten Kreuzes vor Ort angeschlossen wird. Diese hat zudem eine weitere Funktion, denn neben einer roten Alarm-Taste gibt es noch eine gelbe Tagestaste, welche man optional morgens und abends drückt und somit signalisiert, dass alles in Ordnung ist. Eine weitere grüne Taste wird betätigt, wenn sich der Nutzer in längerer Abwesenheit wie zum Beispiel im Urlaub oder im Krankenhaus befindet. Auch dann weiß die Rettungsleitstelle, dass alles in Ordnung ist.

Wenn der Notrufknopf betätigt wird, werden bei Bedarf immer auch weitere Personen automatisch informiert. Dies können die nächsten Verwandten, aber auch Nachbarn oder Freunde sein. Beim Anschluss eines Hausnotrufsystems werden die entsprechenden Kontaktdaten mit Namen, Anschrift und Telefonnummer erfasst. „Für mich ist der Hausnotruf eine große Erleichterung, ich fühle mich damit zu Hause jetzt einfach sicherer“, so Rosemarie L., die das System nun seit dem 1. September nutzt. „Zwar kann ich mich im Notfall immer auf meine Nachbarn verlassen, aber auch diese können mich ja nicht immer und in jeder Situation rund um die Uhr hören“. Selbst wenn sie den Notruf einmal versehentlich auslösen sollte, kann dies im persönlichen Kontakt mit der Rettungsleitstelle noch geklärt werden, so dass keine unnötige Anfahrt der Rettungskräfte entsteht. Zutritt in die Wohnung erhalten diese im Notfall durch einen hinterlegten Zweitschlüssel.

Der DRK-Hausnotruf kostet derzeit 28,50 Euro im Monat, wobei die Pflegekasse bereits ab Pflegestufe eins 23 Euro übernimmt, so dass sich mit Pflegestufe der Eigenanteil auf 5,50 Euro reduziert.