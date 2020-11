VdK Rohrbach : VdK Rohrbach bietet Beratung und Hilfe an

Rohrbach Die offenen Sprechstunden des VdK, die an jedem zweiten Mittwoch des Monats im Rohrbacher Bürgerhaus stattfinden, die nächsten wären am 11. November und 9. Dezember, fallen aus. Dennoch bietet der VdK Rohrbach weiter Beratung und Hilfe an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Vorstandsmitglieder Reinhard Gehring, Beate Dohr, Hermann Schaum, Herbert Krauth, Günther Rohe, Horst Löchner und Wolfgang Kessler stehen Bürgernn bei Problemen im sozialen oder gesundheitlichen Bereich, mit Rat und Tat zur Seite.