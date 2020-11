Naturdenkmal in St. Ingbert : Blühende Blutbuche als Postkartenmotiv

Die Blutbuche im Elstersteinpark in St.Ingbert steht als Naturdenkmal unter besonderem Schutz. Foto: BeckerBredel

St. Ingbert Serie „Naturdenkmäler in unserer Region“: Der versteckte Riese am Baumlehrpfad im Elstersteinpark.

Die Blutbuche im Elstersteinpark hat eine Naturdenkmal-Plakette, die man kaum noch sieht. Der prächtige Baumriese am Hang wurde irgendwann gekennzeichnet, doch das kleine Blechschild wurde von Rinde nahezu völlig überzogen, nur noch ein Eckchen schaut heraus. Als ob der Baum etwas dagegen hätte, dass man ihm ein Schild an den Stamm genagelt hat. Die Blutbuche steht auf dem Weg zwischen Kurklinik und Weiher im freien Gelände und ist so dominant, dass man sie leicht findet.

Sie reiht sich ein in den mit Infotafeln versehenen Baumlehrpfad. Die unter Naturschutz stehende Blutbuche hat ebenfalls eine Tafel. Hier liest man, dass Macrobius Theodosius, ein antiker Philosoph, den Buchen unterstellte, besonders glückliche Bäume zu sein, weil man aus ihrem Holz Opfergeschirr herstellte. Ob das die Buchen wirklich froh machte? Am glücklichsten sind sie sicher, wenn man sie in Ruhe wachsen lässt. Im Elstersteinpark ist das gewährleistet und die ruhesuchenden Passanten aus der Kurklinik oder den angrenzenden Wohngebieten wissen die Baumriesen, die hier in Menge herumstehen auch zu schätzen. Meist ist der kleine Wanderparkplatz gegenüber dem Krankenhaus belegt, Spaziergänger trifft man hier bei jedem Wetter.