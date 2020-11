Mundart-Kolumne für St. Ingbert : Verfleeschung uff Räder

Unser Autor schreibt in Dengmerter Platt über die Tücken des Alltags.

Es Stadtmarketing hadd sich doo ebbes Besunneres ausgedenkt, nämlich e Dengmerder Genusskorb. Midd leggere Produggde, wo ideal sinn fier se verschenke odder im Notfall sich selwer de Gudde aanseduun. Das fein Zeich gebbds in rer deffdische Variande odder in Form vunn Siesware, fier all die, wo eejer Erzeichnisse vumm Zuggerbägger bevorzuuche.

Unn alles aus hiesischer Produggzioon. So e Korb iss schwäär praggdisch, vor allem in Notzeide wie awweile, als stilli Reserve. Besunnerschd fier Leid wo gääre das praggdiziere, was mer bei uns „aus esse gehn“ nennt. Weil momentaan doch all Reschdoorangs hann misse die Rollääde runnerlosse. Unn das schlaad dann manche Zeitgenosse uff de Maache. Weil die Nahrungskedd uff äämool unnerbroch iss. Unn das middem Bruzzele am heimische Herd nidd jedermanns Sach iss.

Mei Freind Schorsch hadd sowieso die ganz Zeid schunn uffs Stammesse in seinem Stammlokal verzichd gehadd. Er war nämlich der Meinung, dass die Esserei midd der Maske doch aarisch umständlich unn e ziemlichi Wuddserei iss.

Genauso wäre noch meh Junggeselle geliefert gewään, wanns nidd de Liefer-Söörwiss gääb. Unn die Wertschaffde aus der Notsidduazioon e Tuuchend gemacht hädde. Indem dasse vunn stationäär uff ambulant umgestellt hann. Bevor mer am Hungertuch naachd, kammer sich jedds nämlich faschd vunn iwwerall sei Mahlzeide bringe losse. Per Telefon odder iwwers Indernedd. Nur es Menü kommt noch nidd aus der Steggdoos. Weil sich e Wiener Schniddsel nur schlecht faxe lossd. Unn wanns noch so flach geklobbd iss. Doodefier gebbds dann denne kulinarische Kurierdienschd. Dassmer in denne strapaziööse Zeide wennischdens kaloriejemääsisch nidd vumm Flääsch falld.