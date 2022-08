Puppentheater im Saarpfalz-Kreis : Der „Puppenpalast“ bietet „Abenteuer im Märchenwald“

Michael Henne mit zwei seiner Puppen. Foto: Norbert Henne

St Ingbert/Bliestal Der Puppenspieler Michael Henne ist mit seinem „Puppenpalast“ gleich drei Mal in unserer Region zu Gast. Am Sonntag, 4. September, um 16 Uhr gibt es eine Vorstellung im Pfarrheim St. Franziskus in St. Ingbert.

Ein weiteres Gastspiel findet am Donnerstag, 8. September, um 16 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Habkirchen statt. In Blieskastel gastiert der „Puppenpalast“ am Sonntag, 18. September, in der Bliesgau-Festhalle. Hier finden zwei Veranstaltungen statt um 15 und um 16.30 Uhr. In diesem Jahr erleben der Kasper und seine Freunde wieder Abenteuer im Märchenwald.