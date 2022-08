Solilauf in St. In gbert : Solilauf wieder im Mühlwaldstadion

Solilauf in St. In gbert

St Ingbert Der Erlös der 24-Stunden-Veranstaltung soll den Flutopfern in Vicht in der Nordeifel zugute kommen.

„Laufend gegen Flutschäden“, so lautet das Motto des 17. Solilaufs im St. Ingberter Mühlwaldstadion. Nach zwei virtuellen Läufen organisiert die Pfarrei Heiliger Ingobertus am 10. und 11. September wieder einen 24-Stunden-Lauf mit Musik und Gastronomie. Der Erlös soll in diesem Jahr nach Vicht in der Nordeifel gehen. Das extreme Hochwasser des Vichtbachs am 14. Juli vergangenen Jahres führte zu massiven Überschwemmungen. Vieles wurde zerstört, so auch der Dorfladen. Ehrenamtlich betrieben, war er nicht nur Einkaufsmarkt, sondern auch Kommunikationstreffpunkt, der Generationen verband und die Dorfgemeinschaft stärkte.