Kinowerkstatt St. Ingbert : Das Programm in der Kinowerkstatt

Der Schauspieler Luzer Twersky als Ben und der Schauspieler Haitham Omari als Beduine Adel in dem Film „Nicht ganz koscher“. Foto: dpa/-

St Ingbert „Auf vielfachen Wunsch“ werden in der St. Ingberter Pfarrgasse in den nächsten Tagen drei sehenswerte Filme mit völlig unterschiedlicher Thematik wiederholt.

) Der Film „Nicht ganz koscher - Eine göttliche Komödie“ läuft in der englischen Originalfassung mit deutschen Untertiteln am Donnerstag, 25. August, und am Freitag, 26. August, jeweils um 20 Uhr. Drei Religionen. Zwei Männer. Eine Mission. Nachdem Ben zuerst das Flugzeug verpasst hat und dann auch noch in der Wüste Sinai aus dem Bus geflogen ist, wird Adel (Haitham Omari), ein mürrischer Beduine auf der Suche nach seinem entlaufenen Kamel, Bens letzte Hoffnung, zum Pessahfest nach Alexandria zu kommen. Vorwärts geht es für beide Männer nur gemeinsam. Aber wie vereint man ultraorthodoxe Religionspraktiken aus Brooklyn mit Beduinen-Pragmatismus aus dem Herzen der Wüste? Als auch noch das Auto den Geist aufgibt, geht es bald nicht mehr nur ums gemeinsame Essen, sondern ums nackte Überleben. Traumschöne Landschaftsaufnahmen und eine sich anbahnende Freundschaft, die bei aller Unwahrscheinlichkeit dennoch berührt und überzeugt und am Ende sogar in ein glückliches Ende mündet, machen diesen heiteren Film sehenswert. „Dass Humor und gegenseitiges Verständnis füreinander ein Mittel auf dem Weg zu mehr Verständigung sein können, ist die Hauptbotschaft des erstaunlich leichten und heiteren, dann aber auch wieder nachdenklichen und manchmal sogar spannenden Films von Stefan Sarazin und Peter Keller, der sage und schreibe 15 Jahre gebraucht hat, bis er von der Idee über das Drehbuch (ausgezeichnet im Jahre 2011 mit dem Deutschen Drehbuchpreis) auf die Leinwand kam.“

Die Kinowerkstatt wiederholt auf vielfachen Wunsch am Samstag, 27. August, um 20 Uhr sowie am Sonntag, 28. August, um 19 Uhr das bewegende Porträt der Sängerin Bettina Wegner von Lutz Pehnert. Im Film „Bettina“ werden Dokumentaraufnahmen aus ihrem Leben gezeigt. Sie war mit Thomas Brasch verheiratet und, was viele nicht wissen, kurzzeitig mit Oskar Lafontaine lliert. Lutz Pehnerts „Bettina“ bietet Einblicke in das Leben der gleichnamigen ostdeutschen Liedermacherin, die mit Humor und Melancholie zugleich auf vergangene Zeiten zwischen Ost und West zurückblickt. Bettina Wegner wurde 1947 in Berlin geboren und wuchs in Pankow mit der Überzeugung auf, Westberlin als Feindesland des Kapitalismus abzulehnen. Sie geriet vermehrt ins Visier der Staatssicherheit und wurde mit indirekten Aufforderungen dazu konfrontiert, ihren Lebensmittelpunkt in den Westen zu verlagern. Ab 1980 pendelte Wegner mehrere Jahre, trat im Westen auf – ihr Lied „Sind so kleine Hände“ wurde zum großen Erfolg. „Mit „Bettina“ stellt Lutz Pehnert in einer Mischung aus Interviewsituationen, Aufnahmen von (Fernseh-)Auftritten und Vernehmungsmitschnitten der Staatssicherheit ein Porträt über die Ost-Berliner Musikerin Bettina Wegner zusammen und vermittelt so einen Eindruck davon, was es bedeuten kann, ein Mensch seiner Zeit und der politischen Umstände zu sein.“ (Bianca Jasmina Rauch auf kino-zeit.de).