Pfarrheim Schiffweiler : Kasper trifft Rotkäppchen im Märchenwald

Puppenpalast. Foto: Norbert Henne

Schiffweiler Der Puppenpalast gastiert am Dienstag, 23. August, im Katholischen Pfarrheim in Schiffweiler. Die Vorstellung beginnt um 16 Uhr. In diesem Jahr erleben der Kasper und seine Freunde wieder neue spannende Abenteuer im Märchenwald.