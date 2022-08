Mundart-Kolumne für St. Ingbert : Stelleweise Baustelle

Die Energiezufuhr unn de Wasserstand sinn joo awweile Theme, wo ziemlich offd in de Schlaachzeile ufftauche. Normalerweis, wann alles reibungslos laafd unn ströömd, machd mer sich nidd groos Gedanke dooriwwer, wie de Strom, es Gas unn es Wasser eichendlich vumm Lieferand bis in die jeweilische Behausung eninn kumme.

So noo demm Moddo: De Strom kummd bei uns aus der Steggdoos. Weil die kommblizierde Abbaraduure, wo doodefier zustännisch sinn, gemeinhin sauwer in der Erd verbuddeld sinn unn desweeje aus de Fies unn aus de Aue. Awwer wann es Versorschungs-Süschdeem so langsam in die Johre kumm iss, kummd mer nidd drumm erumm, dass mer neije Aanschliss unn Leidunge leeje muss. Unn dann werrd em geplaachde Verkehrsteilnehmer schmerzhaffd bewussd, dass Leidung unn Umleidung eng middenanner verzahnd sinn. Awwer irjendwie sinn joo Baustelle ebbes, wo mer sich schunn draan gewehnd hadd. Weil se in reechelmääsische Abstänn unn sääsonnaal gehäufd immer widder uffträäde. Die wo mer halt hinnemmd wies Wedder midd seine extreme Kabbrioole. Wammer e bissje essoteerisch aangehauchd iss, duud mer dann tief durchatme unn saad sich: De Umwää isses Ziel. Annererseits fiehle sich all die doodevunn genervt, wo uff Effizienz gepolt sinn. Unn hann doodefier denne scheene neideitsche Ausdrugg erfunn, das Ganze wär nidd zielführend. Am beschde verkraffde denne Huddel die, wo graad middem Audo in Urlaub ware. Die hann schunn einschläächische Stau-Erfahrung unn stegge das bissje Sperrung bei uns hie logger weg. Unn wammer bedenkd wie stressisch so e Fahrd uff der Autobahn in der Reisezeit iss, doo iss mer dehemm fier e bissje Entschleunischung im Strooseverkehr direggd dankbar.