VHS St. Ingbert : Vielfältige neue Angebote bei der VHS

Spielend Fahrradfahren lernen Kinder auf dem Schulhof der Eiesenbergschule in Hassel. Foto: Christa Strobel

St Ingbert/Hassel Fahrrad-Kurse für jung und alt, Smartphone-Übungen oder für Gesundheit und Wohlergehen.

(red) Das Programm der VHS-Nebenstelle Rohrbach/Hassel bietet in der ersten Septemberwoche Workshops mit dem Fahrrad. Am Samstag, 3. September, lernen Kinder ab 4 Jahren auf dem Schulhof der Eisenbergschule von 10.30 bis 12 Uhr „Spielend Fahrradfahren“. Am Samstag, 10. September, üben Erwachsene und/oder Senioren „Sicher Fahrrad fahren 50/60 plus, auch für E-Bike-Anfänger“ von 10 bis 14 Uhr. Treffpunkt ist am Freizeitgelände Fröschenpfuhl in Hassel.

Für Senioren sind auch die „Smartphone-Kurse“ mit je sechs Terminen im Bürgerhaus Rohrbach (1. Obergeschoss) gedacht, und zwar ab Dienstag, 6. September, für Anfänger (17 Uhr) sowie Fortgeschrittene 1 (18.05 Uhr). Ab Mittwoch, 7. September gibt es weiterhin Kurse für Fortgeschrittene 1 (18.35 Uhr) und Fortgeschrittene mit individuellen Fragestellungen (17.30 Uhr).

Im kreativen Bereich wird „Zuschneiden und Nähen“ (Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren) am 5. oder 6. September ab 18 Uhr in der Eisenbergschule angeboten. Es handelt sich um zwei unterschiedliche Kurse mit jeweils acht Terminen. Im Rathaus Hassel wird Margit Daut an sechs Terminen ab Donnerstag, 8. September, einen Malkurs (Acryl und Aquarell) von 10 bis 12 Uhr durchführen.

Zudem beginnen bei der VHS St. Ingbert Kurse zum Thema Gesundheit und Wohlergehen. Am Montag, 5. September, von 10 bis 11 Uhr startet in der Altenbegegnungsstätte am Markt der Kurs: „Pilates“ mit Dozentin Steffi Mischo. Mit dieser effizienten Trainingsmethode wird der Körper mobilisiert, gekräftigt und gedehnt. Das Gleichgewicht wird geschult, die Atmung gestärkt. Das Powerhouse umfasst die Beckenboden-, Bauch- und untere Rückenmuskulatur. Pilates ist für jedes Alter sowie für Frauen und Männer geeignet. Ab Mittwoch, 7. September, bietet Beatrix Kemmer von 17 bis 18 Uhr im Kulturhaus in der Annastraße den „Zhineng Qigong“ an. Zhineng Qigong ist eine der bekanntesten Qigong-Formen und medizinisch anerkannt. Sie besteht aus einfachen, schnell erlernbaren und fließenden Bewegungsabläufen und bringt Körper, Geist und Seele auf natürliche Weise wieder in Balance. Zhineng Qigong beeinflusst unter anderem die Aktivierung der Selbstheilungskräfte und Stärkung der Immunabwehr sowie Verbesserung der Konzentrationsfähigkeit und Schlafqualität. Außerdem fördert der Kurs die Lösung von emotionalen sowie physischen Blockaden (Nacken-, Rücken-, Kopf- und Gelenkschmerzen).

Am gleichen Tag am gleichen Ort heißt es von 18.15 bis 19:15 Uhr „Progressive Muskelentspannung“. Bei der PME wird durch die An- und Entspannung bestimmter Muskelgruppen ein Zustand tiefer Entspannung im ganzen Körper bewirkt. Die Konzentration wird dabei auf die Wechselwirkung zwischen An- und Entspannung gerichtet. Ziel der Technik ist die Reduzierung der Muskelspannung, welche laut diverser Studien zu deutlichen Symptomverbesserungen, Verbesserung der allgemeinen Befindlichkeit und dem Umgang mit Stress führt.

Dozent Axel Jennewein bietet ab Dienstag, 13. September, ebenfalls im Kulturhaus jeweils von 18 bis 19:30 Uhr den Kurs: „Feldenkrais“ an. Diese Bewegungsmethode ermöglicht das Erforschen neuer Bewegungsalternativen, die für die eigene anatomische Struktur von Vorteil sind.

Teilnehmerinnen des VHS-Malkurses mit ihren Werken. Der Kurs findet erneut im Hasseler Rathaus statt. Foto: Christa Strobel