Freunde und Helfer in Hassel : Polizei kassiert Fahrzeugschlüssel

Polizeibeamte haben am späten Samstagabend unter Umständen eine Alkohol-Fahrt eines jungen Mannes verhindert. Sie sahen, wie dieser sich in der Schulstraße aus seinem Fahrzeug heraus übergab. Der junge Mann in tierischer Faschingsverkleidung gab den besorgten Beamten gegenüber an, dass er in den vergangenen Stunden dem Alkohol erheblich zugesprochen hätte und sich lieber inkognito aus seinem Fahrzeug heraus übergebe, als vor den Gästen der Hasseler Kappensitzung.



