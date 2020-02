Versuchter Einbruch in Rohrbach : Einbrecher scheitert an Sporthallen-Tür

Einbrecher scheitert an Sporthallen-Tür

Versuchter Einbruch in Rohrbach

St. Ingbert Bei seinem Versuch, in die Sporthalle der Gemeinschaftsschule St. Ingbert-Rohrbach einzubrechen, ist ein unbekannter Täter gescheitert. Trotz mehrerer Versuche, hielt die Tür stand.

Ein Unbekannter ist mit dem Versuch, in die Sporthalle der Gemeinschaftsschule St. Ingbert-Rohrbach einzubrechen, gescheitert. Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, hat der Täter in der Zeit von Donnerstag, 13.2., 22 Uhr, bis Freitag, 14.2., 5 Uhr, zweimal versucht, die Sporthallentür aufzuhebeln. Welches Werkzeug er dabei einsetzte, ist unbekannt.