Sachbeschädigung in Hassel : Unbekannte beschädigen Scheibe eines Busses

Foto: dpa/Carsten Rehder

Am Rande der Hasseler Kappensitzung ist es am Samstagabend gegen 23.40 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Bus, der neben der Eisenberghalle geparkt war, gekommen. Eine bislang unbekannte Person beschädigte die Fahrzeugscheibe des Busses hinten rechts und entfernt sich anschließend von der Tatörtlichkeit.



Zeugen berichteten der Polizei, dass sie zwei Jugendliche in Richtung Grundschule haben wegrennen sehen. Der Sachschaden wird derzeit auf rund 1000 Euro geschätzt.