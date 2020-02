Kriminalität in St. Ingbert : Versuchter Einbruch in die Gemeinschaftsschule

Foto: dpa/Friso Gentsch

In der Nacht zum Freitag (14. Februar) hat ein Unbekannter versucht, in die Sporthalle der Gemeinschaftsschule in Rohrbach einzubrechen. An der Sporthallentür setzte er den Spuren zufolge ein Hebelwerkzeug zwei Mal an.



Zudem wurde das Zylinderschloss der Tür beschädigt. In das Innere der Sporthalle gelangte der Einbrecher allerdings nicht.