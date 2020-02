Sachbeschädigung in St. Ingbert : Drei Autos wurden in der Annastraße verkratzt

Am Donnerstag (13. Februar) wurden in der Annastraße in St. Ingbert drei Fahrzeuge zerkratzt. Die Autos waren am Straßenrand geparkt. Es entstand dabei Sachschaden von mehreren tausend Euro.



