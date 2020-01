Blaulicht : Alkohol am Steuer - und das gleich zweimal

Foto: dpa/Carsten Rehder

St. Wendel Mit gleich zwei betrunkenen Autofahrern hatte es die St. Wendeler Polizei am Mittwoch zu tun. Zunächst wurde gegen 10.20 Uhr gemeldet, dass in der Weimarer Straße in einem Verkaufsraum ein betrunkener Mann erschienen sei.

Dieser sei kurz vorher mit seinem Fahrzeug vorgefahren. Ein Polizeikommando traf den 55-jährigen Mann aus St. Wendel dort an. Es bestätigte sich, so die Polizei weiter, dass der Mann sichtbar unter Alkoholeinwirkung stand.