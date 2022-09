Besuch aus Benin in St. Ingbert : Ein Gast aus Westafrika besuchte St. Ingbert

Nabiou Soumanou (Mitte) wurde im Rathaus von Oberbürgermeister Ulli Meyer (links) und Ortsvorsteherin Irene Kaiser (2. von rechts) empfangen. Mit dabei waren auch Waltraud Latz und Hans Peter Thiel. Foto: Giusi Faragone

St Ingbert Nabiou Soumanou aus Benin informierte im Rathaus über sein Engagement für seine Landsleute.

Die Republik Benin gehört zu den ärmsten Gegenden Afrikas. Die etwa zwölf Millionen Einwohner leben in einem Klima großer Dürre, unterbrochen von heftigen Regenzeiten. Das Land ist in 74 über- und untergeordnete Kommunen aufgeteilt. Aus einer der untergeordneten Kommunen, Bassila (130000 Einwohner auf einer Fläche, die doppelt so groß wie das Saarland ist), kam Nabiou Soumanou zu Besuch nach St. Ingbert. „Die Menschen in Bassila leben von Ackerbau, Viehzucht und Kunsthandwerk“, erzählt Soumanou. „Die meisten sind sehr arm, versorgen sich selbst und leiden unter Hunger. Die Regierung unterstützt zwar Projekte wie zum Beispiel den Bau von Brunnen, aber leider nur kurzfristig. Die Wartung und Pflege einer Infrastruktur ist nicht vorgesehen. Auch bei Problemen, wie zum Beispiel dem falschen Standort für eine Bohrung, zieht sich der Staat sofort zurück.“ Aber das Land habe auch gar nicht die finanziellen Mittel, um der Bevölkerung zu einem höheren Lebensstandard zu verhelfen.

Der 44-jährige gelernte Journalist arbeitete lange Zeit für eine Radiostation, wo der ehemalige Präfekt auf ihn aufmerksam wurde. So wurde Soumanou zum Leiter der Kommunikationsabteilung der Gemeinde Bassila ernannt. Ehrenamtlich ist der engagierte junge Mann Präsident des Vereins W.E ONG (übersetzt: Waltraud Umwelt Nicht-Regierungsorganisation, entspricht einem Verein e.V.) in Bassila, der sich für die Weiterentwicklung der Gemeinde einsetzt. Bei einem Deutschlandbesuch 2013 lernte er Waltraud Latz und Hans Peter Thiel kennen, die 2017 den Partnerverein „Perspektive für Benin“ gründeten, mit dem Ziel, die Lebensqualität und die Bildung in Benin zu fördern.

Latz und Thiel setzen sich ehrenamtlich für zahlreiche Projekte in der Gemeinde Bassila ein, akquirieren Sponsoren, suchen nach Finanzierungsmöglichkeiten für Projekte, überwachen den Projektfortschritt und sorgen für eine ordnungsgemäße Abrechnung (wir berichteten mehrmals ausführlich). Die Projekte werden nicht über die staatlichen Stellen, sondern im persönlichen Kontakt mit den Firmen abgewickelt. „So wissen wir, dass das Geld auch wirklich ankommt und sinnvoll eingesetzt wird“, erklärt der Vereinsvorsitzende Hans Peter Thiel. Nach kleineren „Testprojekten“ wurde das Dorf Kikélé als Modellprojekt gefördert. In der Testphase motivierte Nabiou Soumanou Kinder und Schulen dazu, herumliegenden Müll zu beseitigen, denn eine Müllabfuhr gibt es nicht. In einem weiteren Schritt wurden alle Häuser (in Kikélé gibt es nur Lehmhäuser mit Palmblatt- oder Wellblechdächern) mit Solarlampen ausgestattet. Da es in Benin früh dunkel wird und weder die Häuser noch die Straßen über ein Beleuchtungssystem verfügen, kam das soziale Leben bereits am frühen Abend zum Erliegen. Dank der Solarleuchten treffen sich Menschen nun auch am Abend vor den Häusern zum Spielen und Unterhalten oder zum Arbeiten und Lernen. Ein weiteres Projekt hatte die Einrichtung von Toiletten zum Ziel, da die Menschen mangels Sanitärsystem ihre Notdurft an beliebigen Orten im Freien verrichteten. Es wurden Brunnen gebaut und ein pumpenbasiertes Bewässerungssystem für die Felder eingerichtet, damit das Wasser für die angebauten Pflanzen nicht mit Eimern herangeschafft und mit der Gießkanne verteilt werden muss. Zudem wurden Kochstellen im Dorf gebaut, die wenigen im Land verfügbaren Krankenstationen mit Solar-Beleuchtungssystemen versehen und räumlich erweitert, Schulen ausgestattet und vieles mehr. Die Projekte des Modelldorfes werden nun auf die gesamte Kommune ausgeweitet.

„Nabiou Soumanou ist in Bassila zu einem wichtigen Ansprechpartner für die Bevölkerung geworden, weil er Projekte auch wirklich umsetzt. Unser Engagement kostet viel Zeit und Mühe, aber es lohnt sich wirklich“, erzählt Schatzmeisterin Waltraud Latz.