Besuch vom Bürgermeister Bexbachs : Bürgermeister brachte Eis mit

Bexbach Bexbacher Verwaltungschef stattete Kindertagesstätte einen Besuch ab.

In der vergangenen Woche besuchte Bürgermeister Christian Prech die Kinder in der Sommerbetreuung der städtischen Kindergärten Bexbach, die in diesem Jahr in Niederbexbach eingerichtet wurde. Natürlich kam das Stadtoberhaupt auch in diesem Jahr nicht mit leeren Händen und hatte ein Eis für jedes der Kinder und die Erzieherinnen dabei. Sowohl die Kinder als auch Bürgermeister Prech hatten großen Spaß beim gemeinsamen Eis essen und quatschen, so die Stadt. „Es ist in jedem Jahr aufs Neue schön zu sehen, wie sich die Kinder über das mitgebrachte Eis freuen. Gemeinsam mit ihnen über die Zeit in der Betreuung oder über die restliche Planung der Ferien zu sprechen und mit ihnen zu spielen, hat nicht nur den Kindern große Freude bereitet. Für mich ist es eine schöne Tradition geworden und ich freue mich bereits jetzt auf das nächste Jahr“, so Prech.