Auch die Gorch Fock wurde besichtigt : Homburger Delegation besuchte Patenboot 

Homburg Dieser Tage war eine Delegation aus Homburg zu Besuch in Kiel. Die Besatzung des Minenjagdbootes Homburg unter Führung von Korvettenkapitän Florian Holzhüter bot den Gästen aus der Patenstadt einmal mehr ein angenehmes und abwechslungsreiches Programm, teilt die Stadt mit.

Knapp 20 Personen waren mit von der Partie bei der 740 Kilometer langen Bustour, darunter ein gutes Dutzend Kameraden der Marinekameradschaft (MK) Homburg, die dem Aufruf ihres Vorsitzenden Manfred Abel gefolgt waren, sowie der langjährige Patenschaftsbeauftragte der Stadt Homburg, Achim Müller. Abel und Müller organisierten Anreise und Unterkunft und pflegen auch sonst den Kontakt zum Marinestützpunkt im hohen Norden. Auch Bürgermeister Michael Forster, die Bundestagsabgeordneten Markus Uhl und Esra Limbacher sowie die Ratsmitglieder Michael Rippel und Marianne Bullacher ließen sich den Besuch nicht entgehen. Der Freitag stand im Zeichen der Tradition. Zunächst fand die Fahrt durch die Kieler Förde zum Marineehrenmal nach Laboe statt, wo die Besatzung mit ihrem Besuch in der Gedenkhalle einen Kranz niederlegte und der gefallenen Marinesoldaten gedachte. Im Anschluss hatten alle Gelegenheit, die Aussicht vom 85 Meter hohen Turm zu genießen und das nahe gelegene, begehbare U-Boot U-995 aus dem Zweiten Weltkrieg zu besichtigen, so die Stadt weiter.

Nach der Rückreise stand die Besichtigung des Segelschulschiffs Gorch Fock an. Diese lag im Marinestützpunkt Kiel-Wik am gleichnamigen Kai, unmittelbar neben der „Homburg“ – ein selbst für Seefahrtaffine nicht alltägliches Fotomotiv. Möglichkeiten für Zivilisten, die Gorch Fock zu besichtigen, sind sehr dünn gesät, umso erfreulicher für die Gäste aus der Patenstadt, diese Gelegenheit nutzen zu können. Sechs Jahre stand das Schulschiff der Marine nicht zur Verfügung – aus einer ursprünglich geplanten routinemäßigen Überholung war eine Sanierung geworden. Nun strahlt es wieder in altem Glanz. Die sachkundige Führung war sehr eindrucksvoll und äußerst informativ.

Ein weiterer Höhepunkt der Reise war die Fahrt auf der Homburg am Samstag. Die Gäste hatten Gelegenheit, Interessantes über den Aufgaben- und Einsatzbereich des Patenbootes und seiner Besatzung zu erfahren, durften an seemännischen Manövern teilnehmen, erhielten Einblick in modernste Sonartechnik und genossen die Navigationsbelehrungsfahrt bei frischer Brise in der Kieler Bucht. Esra Limbacher bewies Mut und ließ sich beim Manöver „Mann über Bord“ aus der See retten. Die Rückfahrt mit zahlreichen Eindrücken und Erlebnissen im Gepäck erfolgte nach der Verabschiedung am Morgen. Ein Gegenbesuch der Bootsbesatzung ist im Dezember geplant.